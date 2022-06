Athlétisme: vingt minutes après une agression, Happio court les minima pour les Mondiaux

Vingt minutes après avoir été agressé à l'échauffement, le sprinter français Wilfried Happio a couru sous le chrono fixé pour participer aux Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis, 15-24 juillet) et a été sacré champion de France du 400 m haies, samedi à Caen.

Oeil gauche recouvert par un pansement et caché par un bandeau, Happio (23 ans) s'est imposé en 48 sec 57, nouveau record personnel (49.01 jusque-là) et minima pour Eugene rempli (48.90). Il saignait quand il a traversé la zone mixte quelques instants plus tard.

Selon les premières explications de son entraîneur, Olivier Vallaeys, le hurdler a été agressé sur le stade d'échauffement par un individu surgi "de nulle part" une vingtaine de minutes avant la finale du 400 m haies.