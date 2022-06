"Si tu joues moins, les salaires baissent": le président de l'UEFA détruit les joueurs après leurs plaintes sur le calendrier

Les calendriers imposés aux joueurs dans les compétitions en Europe font grincer des dents. Récemment, Kevin De Bruyne, mais aussi Eden Hazard, Gareth Bale et d'autres stars du ballon rond se sont soulevées pour dénoncer un rythme devenu trop effréné et mettant en péril la santé des joueurs, et donc le niveau des rencontres. Des plaintes répétées ces derniers mois et qui agacent les instances européennes, alors que les joueurs dépassent aujourd'hui, dans le pire des cas, les 60 matchs par saison.

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a sorti les griffes. Pour lui, les joueurs feraient mieux d'arrêter de se plaindre. "C'est facile de toujours attaquer l'UEFA et la Fifa. Le discours est simple, si tu joues moins les salaires baissent. Ceux qui devraient se plaindre, ce sont les ouvriers dans les usines qui gagnent 1 000 euros par mois", a-t-il lancé à ce sujet.

La tension est palpable entre l'instance européenne et les joueurs.