"À lui de décider": le premier club de Cristiano Ronaldo ouvre la porte à un retour de son prodige

Et si Cristiano Ronaldo retrouvait finalement le Sporting Portugal ? Depuis quelques jours, les rumeurs d'un départ sont nombreuses, avec des intérêts concrets en Italie, en Angleterre et en Allemagne. Mais ce dimanche, un homme a aussi ouvert la porte à un retour de Ronaldo: Hugo Viana, le directeur du Sporting.

En effet, le club se tient prêt à rapatrier sa star, qui a débuté sa carrière à Lisbonne. "À lui de décider où il veut aller. Je ne veux pas trop parler de cela, il a encore un an de contrat, donc quoi qu'il décide, nous le saurons rapidement", a-t-il avancé dans une interview accordée à Sky Sports. Il a tout de même reconnu que l'opération serait complexe. "Je ne pense pas que cela arrivera maintenant, je ne pense pas que ce soit possible, mais on ne sait jamais", a-t-il conclu en souriant.

Manchester United, de son côté, souhaite absolument conserver le Portugais.