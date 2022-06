Premier transfert entrant pour Burnley et Vincent Kompany

(Belga) Deux jours après sa présentation officielle à Burnley, Vincent Kompany a accueilli son premier transfert estival : Scott Twine, 22 ans, un milieu offensif en provenance de MK Dons FC, un club de League One (D3).

"Le Burnley Football Club est heureux de confirmer la signature de Scott Twine pour un contrat de quatre ans en provenance de MK Dons pour une somme non divulguée", a indiqué la direction des Clarets sur son site. Auteur de 20 buts et 13 assists, Twine a été désigné joueur de l'année en League One la saison dernière après l'élimination de Dons face à Wycombe en demi-finale des playoffs. (Belga)