Un mur gravé sur la peau: Thibaut Courtois fête son titre en Ligue des Champions avec un tatouage (photo)

Thibaut Courtois a été l'un des grands artisans du titre du Real Madrid en Ligue des Champions. Intraitable à de nombreuses reprises, avec une finale en état de grâce pour conclure son parcours, le Diable Rouge a joué un rôle majeur dans la conquête de la 14ème C1 de l'histoire du club espagnol.

Actuellement en vacances, Courtois a décidé de célébrer cela avec un tatouage. Sur Instagram, il s'est ainsi montré avec un but sur le bras, recouvert d'un mur et de la mention 'TC1', le tout auréolé d'une Ligue des Champions avec l'année 2022 gravée dessus. De quoi se rappeler à vie de son premier sacre dans la plus grande compétition européenne.