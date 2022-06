Eupen s'impose face aux U21 du FC Cologne

(Belga) La KAS Eupen a remporté son premier match de préparation en déplacement face au U21 du FC Cologne, dimanche à Düren. Samedi prochain (15 heures) au Kehrweg, les Pandas se mesureront à l'Alemania Aix-la-Chapelle (D4).

Bernd Storck a aligné ses trois recrues: les défenseurs Rune Paeshuyse et Jan Kral et Isaac Christie-Davis a fait son entrée au milieu de terrain. Isaac Nuhu et Smail Prevljak ont été les deux animateurs de la première période: auteur du deuxième but (26e, 0-2), le Ghanéen a permis au Bosniaque de signer un doublé (6e, 34e). En seconde période, le coach eupenois a fait tourner son noyau et a notamment lancé Lorenzo Offerman, qui a permis à Konan N'dri d'alourdir la marque (65e, 0-4). Bien que les Pandas aient dominé la rencontre, ils ont encaissé un but en fin de match (85e, 1-4). (Belga)