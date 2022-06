Championnats de Belgique d'athlétisme - Anne Zagré a dominé les haies, Nafi Thiam y réussit son meilleur chrono de la saison

(Belga) Anne Zagré a dominé le 100m haies pour décrocher un nouveau titre de champion de Belgique dimanche à Gentbrugge dans un temps de 13.22 à l'issue d'une course qui a vu Nafissatou Thiam y réussir son meilleur chrono de la saison (13.50).

Anne Zagré a déjà couru cette saison en 13.00, elle qui possède le record de Belgique en 12.71. La Bruxelloise est déjà qualifiée pour les championnats du monde à Eugène (du 15 au 24 juillet) puis pour l'Euro de Munich (15-21 août). Déjà en verve sur la longueur la veille, Nafi Thiam a amélioré de 2/100es son meilleur temps de la saison avec un vent contraire de 0,7m/s. Son record personnel est cependant de 13.34. "Quand on voit le vent défavorable et alors que j'ai les jambes un peu lourdes à cause d'hier, c'est un très bon résultat", s'est réjouie Thiam. "Je repars très contente, parce que j'ai eu un très bon week-end". Nafi Thiam devait combiner haies et hauteur mercredi au meeting de la Province de Liège, mais elle réfléchit encore à son programme. "Je suis sur un bon sentiment sur les haies, c'est peut-être mieux de rester là-dessus", a-t-elle avoué. "Je dois en parler avec Roger (Lespagnard, son coach) encore, mais c'est peut-être mieux de se concentrer uniquement sur la hauteur." La double championne olympique de l'heptathlon reste cependant très lucide. "Mes résultats sont meilleurs qu'il y a un an, mais il ne faut pas comparer. Cela ne fait pas tout. L'important est de bien prester pendant les championnats, pas dans les meetings de préparation." (Belga)