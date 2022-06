DP World Tour - Thomas Pieters 2e du BMW International Open après un playoff, Thomas Detry 15e

(Belga) Thomas Pieters a terminé à la deuxième place BMW International Open de golf, épreuve du DP World Tour et doté de 2.000.000 euros, après un barrage dimanche à Munich en Allemagne. Thomas Detry termine lui à la 15e place

Auteur d'un dernier tour en 67 coups, cinq sous le par, avec sept birdies et deux bogeys, Pieters est revenu à la hauteur du Chinois Haotong Li et a dû disputer un playoff pour la victoire. Sur le premier trou supplémentaire, Li a réalisé un birdie pour décrocher sa première victoire en quatre ans sur le circuit. Pieters n'ajoutera donc pas encore une septième ligne à son palmarès après avoir remporté un tournoi à Abou Dhabi en janvier. L'Anversois termine à la 2e place devant l'Australien Ryan Fox, 3e. Detry, 29 ans, a lui effectué une belle remontée dimanche. 21e avant le dernier tour, le Bruxellois a rendu une dernière carte de 69 coups avec quatre birdies et un bogey pour gagner six places et terminer 15e à neuf coups de Li. (Belga)