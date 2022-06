Le mercato EN DIRECT: Divock Origi est à Milan, l'Antwerp pousse pour attirer un Diable Rouge

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Divock Origi sera à Milan dans la journée. Le Diable Rouge va s'engager librement avec l'AC Milan après avoir trouvé un accord avec le club italien ces dernières semaines. Il passera sa visite médicale dans la journée et devrait être officiellement présenté dans la foulée.

Toby Alderweireld à l'Antwerp, ça chauffe ! Le Nieuwsblad évoque le lancement de négociations entre la formation anversoise et Al-Duhail, au Qatar, qui va désormais attendre la première offre ferme. Il avait coûté 13 millions d'euros au départ. Le joueur serait tenté par un retour au pays.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. L'Antwerp adore ce genre de coups fumants et Alderweireld sait que sa place dans le futur de l'équipe nationale dépendra de son niveau de jeu. La Pro League fera dès lors office de meilleure garantie.



LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Gabriel Jesus sera bien le nouvel attaquant d'Arsenal ! Le Brésilien va s'engager jusqu'en 2027 avec les Gunners, qui paieront 52 millions d'euros à Manchester City pour s'attacher ses services. La visite médicale devrait avoir lieu cette semaine.

Angel Di Maria se rapproche grandement de la Juventus. Les deux parties seraient très proches d'un accord salarial, l'Argentin arrivant au bout de son contrat au PSG. Le deal pourrait même être conclu dans les prochains jours.

C'est l'info surprise de ce matin: le Barça aurait tenté de convaincre Harry Maguire de les rejoindre. Le Sun annonce que le club catalan a voulu inclure le défenseur anglais dans le transfert attendu de Frenkie de Jong, qui devrait s'engager à United dans les prochains jours. Les Red Devils ont dit non.

Manchester United garde confiance et croit pouvoir convaincre Christian Eriksen, selon Sky Sports. L'international danois va devoir rendre sa décision dans la semaine et dispose de deux offres fermes: United et Brentford.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable. Manchester United ne cache pas son intérêt pour le Danois, auteur d'une saison de reprise intéressante à Brentford. Mais sa fidélité pourrait le pousser à opter pour un challenge qu'il connaît.

Sven Botman devrait s'engager à Newcastle. Sky Sports affirme que le joueur de 22 ans va passer sa visite médicale aujourd'hui et s'engager en faveur du club anglais contre 40 millions d'euros.

Selon Direct TV, Luis Suarez serait dans le viseur de River Plate. "Nous avons de bonnes chances de le convaincre, oui. À l'époque, nous l'avions déjà contacté et il était intéressé. Sans cela, nous n'attendrions rien. Il ne faut pas mentir aux gens en créant de l'enthousiasme pour rien", a confirmé l'entraîneur Marcelo Gallardo. L'Uruguayen est libre depuis son départ de l'Atlético Madrid.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Sebastiano Esposito sera à Anderlecht aujourd'hui. Le jeune attaquant de l'Inter Milan va être prêté au club bruxellois avec option d'achat et passera sa visite médicale dans la journée.

L'Union Saint-Gilloise va recevoir un nouveau prêt. Brighton, club partenaire du club bruxellois, va leur mettre à disposition Simon Adingra, acheté il y a quelques jours à Nordsjaelland.

Le Club de Bruges veut Jackson Muleka. L'ancien joueur du Standard est aussi dans le viseur de Burnley et de plusieurs clubs allemands. Le Standard est favorable à la vente de son joueur.