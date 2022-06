Gros chambrage aux USA: ce sprinter se moque de son adversaire avant de franchir la ligne d'arrivée (vidéo)

Noah Lyles, champion du monde en titre, a conservé sa couronne aux Championnats des Etats-Unis sur 200 mètres, rappelant qu'il serait l'homme à battre dans trois semaines aux Mondiaux d'athlétisme, sur cette même piste de Hayward Field à Eugene (Oregon).

Le sprinteur de 24 ans a remporté la finale en 19 sec 67. Il a coiffé de justesse Erriyon Knighton (19.69), devenu le quatrième meilleur performeur de l'histoire sur la distance (19.49, derrière Usain Bolt, Yohan Blake et Michael Johnson), le 30 avril à Baton Rouge (Louisiane).



Ce dernier avait pris un meilleur départ et était encore en tête à une vingtaine de mètres de l'arrivée, avant que Lyles n'accentue son effort. "Je fais ce qu'il faut pour gagner. Erriyon a pris le meilleur sur moi dans le virage, mais je n'étais pas inquiet. Je me suis dit que j'allais le rattraper, gagner les 100 derniers mètres et c'est ce que j'ai fait", a commenté le vainqueur.



Fred Kerley, devenu le co-sixième meilleur performeur de l'histoire sur la ligne droite (9.76) vendredi, a complété le podium (19.83). Il pourra doubler 100-200 m aux Championnats du monde, contrairement à Christian Coleman. Le champion du monde du 100 m, qui avait manqué les Jeux de Tokyo l'an dernier en raison d'une suspension de 18 mois pour des manquements à ses obligations de localisation dans le cadre de la lutte antidopage, n'a en effet pas pris le départ des demi-finales plus tôt en matinée.