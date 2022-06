Une légende quitte le staff: Petr Cech annonce son départ de Chelsea

Revenu à Chelsea il y a trois ans en tant que conseiller technique et de la performance, Petr Cech va quitter le club londonien dans lequel il avait évolué pendant onze ans en tant que gardien. Les Blues l'ont annoncé lundi sur leur site officiel.

"Pouvoir occuper ce poste pendant trois ans à Chelsea a été un privilège pour moi", a dit le Tchèque. "Avec le nouveau propriétaire, je sens qu'il est temps pour moi de faire un pas de côté. Je suis ravi que le club soit entre de bonnes mains et je suis confiant quant au futur, sur et en dehors du terrain."

Petr Cech, 40 ans, a défendu les filets des Blues de 2004 à 2015. Barré par Thibaut Courtois, l'ancien international tchèque (124 sélections) était ensuite passé à Arsenal, où il a terminé sa carrière en 2019. Élu quatre fois meilleur gardien de Premier League et huit fois joueur tchèque de l'année, Cech a été quatre fois champion d'Angleterre avec Chelsea (2005, 2006, 2010 et 2015).

Avec les Blues, il a aussi gagné quatre fois la Cup (2007, 2009, 2010 et 2012), trois fois la Coupe de la Ligue anglaise (2005, 2007 et 2015) et deux fois le Community Shield en 2005 et 2009. Au niveau européen, Petr Cech et Chelsea ont remporté la C1 en 2012 et l'Europa League l'année suivante.