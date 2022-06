Joueurs et entraîneurs en viennent aux mains: une bagarre colossale éclate lors d'un match de baseball (vidéo)

Le duel de Major League entre LA Angels et les Seattle Mariners a très mal tourné. La rencontre a en effet viré à la bagarre générale impliquant un grand nombre de personnes, de différents horizons.

La tension est montée crescendo pendant toute la rencontre, avant que les choses ne finissent par exploser. Les joueurs et entraîneurs vont alors en venir aux mains. Six joueurs, en plus des deux entraîneurs, ont finalement été exclus de la rencontre, interrompue pendant 18 minutes.

Des scènes hallucinantes.