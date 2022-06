Bora-hansgrohe avec Maximilian Schachmann mais sans Sam Bennett

(Belga) L'équipe Bora-hansgrohe, qui aura le Russe Aleksandr Vlasov pour chef de file, prendra le départ du Tour de France vendredi avec l'Allemand Maximilian Schachmann, récemment touché par le coronavirus, mais sans son sprinteur irlandais Sam Bennett.

Vainqueur de deux étapes et maillot vert en 2020, Bennett peine à retrouver son meilleur niveau depuis le début de l'année et compte un seul succès à son actif cette saison, à Eschborn-Francfort le 1er mai. Vlasov (26 ans), qui a gagné au printemps le Tour de Romandie, débutera dans le Tour de France au sein d'un groupe qui compte trois coureurs déjà vainqueurs d'étape avec les Allemands Lennard Kämna et Nils Politt et l'Autrichien Patrick Konrad. Les Autrichiens Felix Grossschartner et Marco Haller et le Néerlandais Danny van Poppel complètent la sélection. (Belga)