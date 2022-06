Wimbledon - Les matches de David Goffin et Yanina Wickmayer reportés

(Belga) Les matches du premier tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, de David Goffin et Yanina Wickmayer, prévus lundi soir ont été reportés par l'organisation.

À cause de la pluie qui s'est abattue sur Londres lundi après-midi pour la première journée des Internationaux de Grande-Bretagne, les organisateurs ont dû revoir leur programme et ont reporté les matches prévus en fin de journée. Goffin, 58e mondial, doit affronter le Moldave Radu Albot, 113e mondial. La rencontre était initialement prévue en quatrième rotation sur le court N.17. Wickmayer, 606e mondiale et issue des qualifications, est elle opposée à la Chinoise Lin Zhu, 99e mondial, pour son premier Grand Chelem depuis son retour à la compétition en février après sa maternité. Le match était prévu en quatrième rotation sur le court N.9. (Belga)