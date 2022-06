Pro Golf Tour - Yente Van Doren, Alan De Bondt et Jean de Wouters débutent par une 39e place en Autriche

(Belga) Avec une carte de 70 coups chacun, Yente Van Doren, Alan De Bondt et Jean de Wouters occupent tous les trois la 39e place après le premier tour du Pro Golf Tour St. Pölten (Pro Golf Tour/30.000 euros) mardi à Goldegg en Autriche.

De Bondt, 3e du classement du Pro Golf Tour, a rendu une carte avec quatre birdies et quatre bogeys. Van Doren, 4e au classement du circuit, a lui réalisé un birdie et un bogey tandis que De Wouters a signé deux birdies et deux bogeys. Le trio compte huit coups de retard sur le Néerlandais Aydan Verdonck qui occupe la tête après un premier tour en 62 coups. Lars Buijs, 66e après un tour en 71 coups, James Meyer de Beco, 86e avec une carte de 72 coups et Arnaud Galand, 113e en 74 coups, devront faire mieux lors de la deuxième journée pour passer le cut. (Belga)