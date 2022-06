Wimbledon - Stefanos Tsitsipas lâche un set mais se qualifie, Felix Auger-Aliassime prend la porte

(Belga) Stefanos Tsitsipas a eu besoin de quatre sets pour se qualifier pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mardi à Londres. Le Grec, 5e mondial et tête de série N.4, s'est imposé 7-6 (7/1), 6-3, 5-7, 6-4 contre le Suisse Alexander Ritschard (ATP 188).

Au deuxième tour, Tsitsipas, qui se qualifie pour la 2e fois pour le 2e tour en cinq participations à Wimbledon, affrontera l'Australien Jordan Thompson (ATP 76) qui a battu l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 87) au premier tour 6-4, 6-1, 6-1. Felix Auger-Aliassime a lui vu son parcours se terminer dès le premier tour à l'All England Club. Le Canadien, 9e mondial et tête de série N.6, s'est incliné en quatre sets 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (11/9), 7-6 (7-5) contre l'Américain Maxime Cressy (ATP 45). Né à Paris, Cressy affrontera son compatriote Jack Sock, 103e mondial et issu des qualifications, au deuxième tour. Sock s'est imposé en trois sets 7-6 (8/6), 6-4, 6-4 contre l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 90e mondial et issu des qualifications. (Belga)