Wimbledon - Serena Williams éliminée au premier tour pour son retour à la compétition en simple

(Belga) Un an après son élimination au premier tour de Wimbledon, Serena Williams a disputé son premier match en simple depuis juin 2021 mardi à l'All England Club. L'Américaine, désormais 1204e mondiale, a subi le même sort cette année avec une défaite en trois sets 7-5, 1-6, 7-6 (10/7) en 3h11 contre la Française Harmony Tan (WTA 115) au premier tour de la troisième levée du Grand Chelem.

Détentrice de 23 titres du Grand Chelem, dont sept à Wimbledon Williams, 40 ans, n'a plus goûté à la victoire en simple depuis son succès au 3e tour de Roland-Garros 2021 contre sa compatriote Danielle Collins. La semaine dernière, elle avait participé au tournoi WTA d'Eastbourne en double avec Ons Jabeur et avait vu son parcours s'arrêter en demi-finale à cause d'une blessure de la Tunisienne. Au deuxième tour, Tan affrontera l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 45e mondiale et tête de série N.32. Au premier tour, la partenaire de Kirsten Flipkens en double l'a emporté 6-2, 6-1 contre la qualifiée américaine Christina McHale (WTA 261). (Belga)