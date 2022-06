Romelu Lukaku est arrivé à Milan et pose déjà avec ses nouvelles couleurs (vidéo)

Romelu Lukaku va passer sa visite médicale ce matin à Milan. Le Diable Rouge est arrivé en Italie ce matin et va être prêté pour un an, sans option d'achat, à l'Inter Milan, un an après avoir quitté la formation italienne.

Dès son arrivée à l'aéroport, l'attaquant a accepté de poser avec une écharpe aux couleurs de l'Inter. Peu utilisé à Chelsea, le Belge rêvait de revenir dans le club italien, où il a vécu la meilleure saison de sa carrière, atteignant notamment la finale de l'Europa League.