Le mercato EN DIRECT: Enfin une solution pour Dries Mertens, un cador anglais sur Tielemans

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Romelu Lukaku est à Milan. Le Diable Rouge va signer dans la journée son contrat à l'Inter Milan après avoir passé sa visite médicale. (Lire l'article complet)

Axel Witsel à l'Atlético Madrid, c'est conclu, mais le club a un problème d'ordre financier qui retarde l'arrivée du Diable Rouge. (Lire l'article complet)

Dries Mertens pourrait finalement prolonger à Naples, comme il en rêvait. Le Diable Rouge a reçu, selon Il Roma, une offre de contrat comprenant un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Il demande aussi une prime de signature d'un million, mais un accord semble de plus en plus proche.

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Dries Mertens et Naples ont le souhait de continuer, mais aucune offre n'avait encore été formulée, du moins pas qui convienne à l'entourage du joueur. Serait-il si gourmand pour demander une prime dans sa situation ?

Youri Tielemans, déjà sur les tablettes d'Arsenal, intéresserait aussi Manchester United. Le Times évoque un intérêt des Red Devils, sous demande express du nouvel entraîneur, Erik ten Hag. Le Diable Rouge va entrer dans sa dernière année de contrat à Leicester.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Tielemans a un profil intéressant, avec une grosse marge de progression. Arsenal a entamé les discussions, mais Manchester United aura aussi des arguments.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le Barça continue d'avancer sur Lewandowski. Le club espagnol ne peut pas s'aligner sur les 60 millions d'euros demandés par le Bayern, mais selon Sport, le club a proposé 40 millions d'euros et des bonus conséquents pour l'attirer en Espagne.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Le Barça pousse, le Bayern est intransigeant. Cet accord est terriblement difficile à boucler !

Un accord a été trouvé entre Angel Di Maria et la Juventus, selon Sky Italia. L'Argentin devrait signer un contrat de un an et toucher 6 millions d'euros par an, hors bonus.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Ce deal n'a jamais fait aucun doute, ce n'était qu'une question de temps.

Tottenham accélère encore sur Richarlison. Les Spurs négocient et tout se déroule comme prévu avec le joueur, tout en étant un rien plus lent pour boucler un accord avec Everton, qui espère en retirer une petite fortune.

Chelsea se rapproche d'un accord pour Raphinha. The Athletic avance que les Blues vont débourser près de 63 millions d'euros pour s'offrir le joueur de Leeds, considéré comme une véritable pépite de Premier League.

Le PSG s'est fait piéger dans le dossier Xavi Simons. Le club français a perdu son jeune espoir de 19 ans, qui a signé librement au PSV jusqu'en 2027. Le PSG, qui voulait le prolonger puis le prêter, n'a finalement obtenu qu'une clause de rachat dans le contrat du joueur.

Memphis Depay au Barça, ce serait déjà terminé, selon Sport. Le club espagnol serait prêt à vendre son attaquant néerlandais contre 20 millions d'euros, ce qui pourrait aider à libérer de l'espace pour Robert Lewandowski.

Takumi Minamino quitte Liverpool pour s'engager avec l'AS Monaco, ont annoncé les deux clubs mardi. L'international japonais a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club entraîné par Philippe Clement. Minamino, 27 ans, a été formé au Cenezo Osaka au Japon avant de partir pour l'Europe et Salzbourg en Autriche en janvier 2015. Cinq ans plus tard, il a été transféré à Liverpool qui l'a prêté pour six mois à Southampton en janvier 2021.



Selon Sport, le transfert de Frenkie de Jong pourrait se compliquer. Le journal espagnol explique que le Néerlandais aurait demandé au Barça de lui laisser une chance, alors qu'il rêve toujours de percer en Catalogne. Manchester United négocie son transfert, estimé aux alentours des 80 millions d'euros.

Houssem Aouar ne sera pas forcément retenu à Lyon. Le milieu de terrain est pisté à l'étranger, avec la Real Sociedad et la Roma sur les rangs, mais Nice-Matin affirme que Nice pourrait aussi tenter le coup.

Le jeune espoir Belge Romeo Lavia va sans doute quitter Manchester City. Selon The Athletic, le Belge est proche d'un accord avec Southampton. Manchester City intègrerait une clause de rachat pour son joueur de 19 ans va signer contre 12 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. Un transfert intelligent pour tout le monde. Lavia restera en Angleterre, City garde une option et Southampton s'offre un très bon joueur en devenir.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

L'Antwerp a officialisé mercredi l'arrivée de Davino Verhulst pour garder ses buts Le gardien flandrien de 34 ans jouait la saison dernière en Grèce à Apollon Smyrnis et à signé au Great Old pour deux saisons.

Ayase Ueda, un international japonais, va signer au Cerle de Bruges, selon le Nieuwsblad. Le transfert de l'attaquant pourrait même être bouclé dans la journée.

Dans le même temps, le journal flamand évoque la fin de l'aventure de Theo Bongonda à Genk. Le joueur aurait informé la direction de son souhait de partir et les Limbourgeois sont désormais à la recherche d'un club intéressé.