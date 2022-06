Il va travailler son swing: le club de Los Angeles aurait convaincu Gareth Bale grâce à... ses parcours de golf

Gareth Bale est un joueur du Los Angeles FC. Le Gallois a signé un bail de courte durée, un an, avec le club américain. Son ambition ? Jouer au maximum afin d'être prêt pour la Coupe du Monde au Qatar, qui se jouera en novembre. Alors que Cardiff et quatre autres clubs s'étaient aussi manifestés pour l'ancien du Real Madrid, Bale a opté pour les États-Unis. Selon le Daily Mail, une raison insolite se cache derrière ce choix.

En effet, le club aurait offert des accès uniques à son joueur pour qu'il puisse jouer dans deux des plus beaux parcours de golf du pays, The Riviera et le Los Angeles Country Club. Le Gallois pourra y jouer sans contrainte et continuer à profiter de sa passion débordante pour la petite balle blanche. Un argument implacable.