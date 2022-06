Romelu Lukaku, chapitre 2: l'Inter Milan officialise la venue du Diable Rouge

Romelu Lukaku à l'Inter Milan, c'est désormais officiel. Le Diable Rouge a signé son contrat en faveur du club italien, où il sera prêté cette saison, sans option d'achat, en provenance de Chelsea.

L'attaquant belge entame son second chapitre au sein de la formation italienne. Entre 2019 et 2021, il avait réussi à s'imposer comme un cadre de l'équipe, inscrivant 64 buts au passage. Il avait atteint la finale de l'Europa League et compte au total 95 apparitions avec les Italiens.

Il n'était plus considéré comme un titulaire du côté de Chelsea, qui a donc accepté de le céder, même temporairement. Son salaire sera intégralement pris en charge par l'Inter Milan.