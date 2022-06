Quand Sergio Ramos demandait au président de la fédération espagnole de lui donner le Ballon d'Or

Sergio Ramos ne manque pas d'ambition. S'il a signé au PSG sans pour autant y réussir un parcours brillant jusqu'ici, le défenseur espagnol reste connu pour son historique grandiose avec le Real Madrid. Vainqueur de nombreux trophées, il pensait visiblement mériter la plus haute distinction du football en 2020.

C'est ce qui ressort de discussions audio divulguées par El Confidencial. On y découvre un appel de Ramos vers le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, concernant une demande particulière: l'aider à remporter le Ballon d'Or. "Rubi, bonsoir. J'espère que tu vas bien avec toute ta famille. Tu sais que je ne t'ai jamais rien demandé, mais si je veux le faire aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est une année spéciale pour les performances que j'ai données. J'aimerais que tu m'aides autant que possible et que tu en touches quelques mots du côté de l'UEFA et de tes contacts pour le Ballon d'or. Je serais reconnaissant pour le reste de ma vie, non seulement pour mon bien, mais aussi parce que je pense que le football espagnol le mérite beaucoup. Je te salue chaleureusement", aurait lancé le défenseur.

Rubiales lui aurait ensuite répondu qu'il ferait son possible, avant que Ramos n'insiste encore. "Je sais que ça ne dépend pas de toi, mais les relations sont aussi essentielles. Infantino donne le prix "The Best", ce qui est aussi très important et ce serait génial. Bref, je compte sur ton aide. Je t'embrasse et je te verrai quand tu voudras un jour et nous déjeunerons ensemble", a déclaré l'Espagnol.

Pas de chance pour lui, le Ballon d'Or 2020 a été annulé en raison de la pandémie de covid-19. Lewandowski y était considéré comme le grand favori.