WNBA - Nouvelle victoire, en matinée, pour Julie Allemand et Emma Meesseman avec Chicago Sky

(Belga) Emma Meesseman et Julie Allemand ont ajouté une nouvelle victoire à leur compteur avec Chicago Sky victorieux de Connecticut Sun mercredi dans le championnat nord-américain de basket (WNBA).

Disputée à une heure très inhabituelle, à 11h00 du matin, heure locale, la rencontre a vu Chicago Sky s'imposer 91 à 83 (mi-temps: 55-33) devant 6.709 spectateurs dans sa Wintrust Arena. La franchise de l'Illinois a mené de 23 points (66-43) avant de voir Connecticut revenir dans la partie, mais trop tard. Face à Connecticut Sun (13-7) pourtant 3e de la WNBA, Chicago a rapidement pris les devants. Julie Allemand s'est même offert un panier sur le buzzer à la fin du premier quart temps. La meneuse liégeoise a joué 11 minutes pour inscrire 3 points et délivrer 3 assists (pour 1 rebond). Emma Meesseman, reprise comme réserviste dans le All Star Game le 10 juillet à Chicago, a évolué 27 minutes sur le parquet pour mettre 4 points et prendre 1 rebond (pour 1 assist). L'Américaine Candace Parker a encore fini avec un gros double-double: 25 points et 11 rebonds. Le tenant du titre était toujours privé de son coach, James Wade, testé positif au coronavirus, suppléé par l'un de ses assistants, le Turc Emre Vantansever, lui-même assisté par Ann Wauters. C'est la 4e victoire de suite - et la 7e sur les huit dernières rencontres - pour Chicago qui pointe en deuxième position au classement avec 14 victoires et 5 défaites pour 14 succès et 4 revers à Las Vegas Aces, le leader. La prochaine rencontre de Chicago se jouera à domicile également, samedi (20h00 belges) face à Phoenix Mercury et Diana Taurasi. (Belga)