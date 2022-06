Des aménagements effectués au circuit de Francorchamps pour renforcer la sécurité

(Belga) Après avoir réalisé d'importants travaux en piste pour obtenir la double homologation FIA/FIM qu'il a acquise, le Circuit de Spa-Francorchamps poursuit l'amélioration de ses infrastructures sportives.

Alors qu'un certain nombre de dégagements ont été élargis et que certains d'entre eux ont été transformés en bac à graviers, un chanfreinage des arêtes de bord de piste est en cours de réalisation au niveau de certains virages, indique le circuit dans un communiqué. Ces aménagements devraient permettre de réduire l'impact du passage de la piste dans les bacs à graviers. Le passage sera ainsi moins brutal pour les véhicules et plus particulièrement les pneus et jantes. Des bandes en nid d'abeille seront également installées le long du tarmac de la piste, au fond de certains bacs à graviers, afin de stabiliser les graviers aux abords de la piste. "Le circuit est également conscient de la difficulté rencontrée par les directeurs de course pour faire respecter les track limits (limite de la piste) lorsque les infractions sportives se multiplient et que le nombre de voitures en piste est élevé". Pour remédier à cette problématique, le circuit de Spa-Francorchamps a donc mis à l'étude un système de gestion électronique du non-respect des limites de la piste via ses caméras de sécurité piste qui, à terme, bénéficiera à tous les organisateurs de course. (Belga)