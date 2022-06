Jupiler Pro League - Courtrai rapatrie Massimo Bruno en Belgique depuis la Turquie et Bursaspor

(Belga) Courtrai a annoncé l'arrivée de Massimo Bruno. Le Belge de 28 ans a signé un contrat de trois saisons et est déjà le 6e renfort du club flandrien cet été, comme l'a rapporté le club mercredi.

Bruno arrive de Bursaspor en Turquie, où il a disputé 29 matchs cette saison, inscrivant 6 buts et distillant 7 passes décisives. Il avait débuté sa carrière en Belgique avec le RSC Anderlecht et a également joué dans notre royaume pour le Sporting de Charleroi. Avec Anderlecht, il a été trois fois champion de Belgique. Il a également remporté le doublé coupe-championnat en Autriche avec le Red Bull Salzburg, en 2015 et a défendu les couleurs du RB Leipzig en Allemagne. Après Tom Vandenberghe, Youssef Challouk, Dion De Neve, Jimmy Tabidze et Habib Keita, Bruno est la sixième acquisition estivale du KVK qui ouvrira sa saison face à Louvain, le 23 juillet prochain. (Belga)