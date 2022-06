Le mercato EN DIRECT: le transfert d'Axel Witsel bloqué par... Antoine Griezmann

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Axel Witsel attend toujours le feu vert de l'Atlético Madrid pour signer son contrat d'un an. L'accord est bouclé, mais en raison d'un excès de sa masse salariale, le club ne peut pas encore le confirmer. La presse espagnole évoquait un départ d'Antoine Griezmann pour libérer de la place, mais le Français n'a aucune intention de partir. On se dirige donc vers un petit conflit entre direction et joueur pour régler le problème.

Selon Il Mattino, aucun accord n'a pu être trouvé entre Dries Mertens et le Napoli. Le Diable Rouge va donc être libre de tout contrat dans moins de 24h.

Dennis Praet devrait prendre la direction de l'Italie. Le Diable Rouge serait dans le viseur de la Fiorentina, prête à négocier une arrivée définitive ou un prêt avec obligation d'achat. Leicester est vendeur.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

La direction de la Juventus évoque des avancées positives au sujet de Paul Pogba. Le directeur du club, Maurizio Arrivabene, est confiant quant au retour à la maison de l'international français. "Les discussions avancent bien avec Paul Pogba. Cet accord sera aussi bénéfique pour nous sur le plan marketing", a-t-il confirmé à Tuttosport.

Luka Jovic à la Fiorentina, c'est bouclé. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur serbe du Real Madrid a trouvé un accord et sera prêté dans la formation italienne, qui ne prendre en charge que 50% de son salaire.

Tottenham s'active sur le mercato. Selon Fabrizio Romano, le club a trouvé un accord total pour l'arrivée au club de Richarlison en provenance d'Everton. Le joueur va signer contre 58 millions d'euros + bonus. Dans le même temps, les Spurs cherchent un accord avec Clément Lenglet, qui devrait quitter le Barça dans les prochaines semaines. Il sera prêté.

Le PSG est tout proche de boucler l'arrivée de Vitinha . Le joueur de Porto ferait l'objet d'un accord autour des 40 millions d'euros. Il devrait dès lors quitter Porto dans les prochaines semaines.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Sebastiano Esposito a confirmé son prêt à venir. Le jeune joueur de l'Inter, qui a croisé Lukaku hier au centre médical du club italien, va rejoindre le Sporting d'Anderlecht dans les prochains jours. "J'aurais préféré rester en Italie mais ma priorité est de jouer. Je m'apprête à commencer ma deuxième expérience à l'étranger. Je suis un gars bien et je suis prêt à relever ce défi. Je suis prêt à rejoindre mon nouveau club", a-t-il déclaré. "Mais nous avons encore certains détails à régler avant de tout finaliser", a-t-il déclaré à la presse italienne. Anderlecht aura une option d'achat de 10 millions d'euros.