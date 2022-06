Il marque et se caresse les parties génitales face aux caméras: l'énorme craquage d'un joueur gabonais (vidéo)

Axel Méyé va passer à la caisse et passer quelques semaines loin des terrains. Le joueur gabonais évolue à l'Ittihad Tanger et a marqué contre le Youssoufia Berrechid. Un but inscrit à 5 minutes du terme et qui offrait l'avantage à son équipe.

Euphorique, Méyé va célébrer et se saisir de ses parties génitales face aux caméras. Ce qui n'a pas plus à la fédération, qui a décidé de le sanctionner pour geste obscène. Il devra dès lors payer 14.000 euros d'amende et purgera une suspension de trois matchs.

Notons que l'adversaire du jour est parvenu à égaliser dans le temps additionnel.