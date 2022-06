Un gros dodo dans une bouée licorne: la photo de vacances géniale de Dries Mertens avec son fils (photo)

Dries Mertens et son épouse, Kar Kerkhofs, sont toujours en vacances en Espagne. Le couple passe quelques jours à Ibiza et compte en profiter, avec leurs amis et leur fils, Ciro. Ce dernier est d'ailleurs visiblement bien heureux de ses premières vacances.

Sur une photo partagée par Kat Kerkhofs, on aperçoit le Diable Rouge dans une piscine, tranquillement installé dans une bouée licorne, son fils confortablement blotti dans ses bras, en train de se reposer.

Dries Mertens aura des choses à régler dans les prochains jours, lui qui arrive en fin de contrat au Napoli et doit se trouver un nouveau point de chute. Mais avant cela, encore quelques jours de repos.