Les favoris commenceront tôt leur contre-la-montre à cause des risques de pluie

Vendredi, le Tour de France 2022 s'élancera avec un contre-la-montre de 13 kilomètre dans les rues de Copenhague. De nombreux favoris de la Grande Boucle prendront le départ en début de soirée. Un choix "logique", selon Tadej Pogacar. "Il pourrait y avoir de la pluie plus tard dans la soirée, donc je commencerai tôt."

Le contre-la-montre démarrera à 16h00 avec le départ du Français Jérémy Lecroq. De la pluie est prévue en fin de soirée, les spécialistes et les favoris partiront donc relativement tôt. Primoz Roglic prendra son départ à 16h20, Wout van Aert à 17h04, 1 minute après Ganna, et 1 minute avant Pogacar. Pour rappel, ce sont les équipes qui choisissent l'ordre de passage de leurs coureurs. "Nous avons décidé que je serais le troisième coureur de l'équipe à prendre le départ", a déclaré Pogacar dans un communiqué de presse. "Est-ce que je peux gagner ce contre-la-montre? Je ne pense pas. C'est un parcours dangereux et assez court", a précise le vainqueur des deux derniers Tour de France. L'Espagnol Marc Soler, équipier de Pogacar au sein de l'équipe UAE Team Emirates, sera le dernier à s'élancer à 18h55.