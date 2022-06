Jasper Stuyven rêve d'une victoire d'étape

(Belga) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) débutera vendredi son sixième Tour de France avec comme objectif sa première victoire d'étape.

En 2021, le Louvaniste de 30 ans avait terminé deuxième de la 7e étape qui arrivait au Creuzot derrière Matej Mohoric mais n'est pas encore parvenu à remporter une étape. "J'ai eu une excellente préparation, je suis en forme. Je commence le Tour avec l'objectif de remporter enfin cette victoire d'étape. Les premiers jours seront importants pour Mads (Pedersen, qui rêve du maillot jaune, ndlr) et l'équipe et je mènerai à bien mon rôle de coéquipier." "La dernière fois qu'il y a eu une étape pavée dans le Tour (2018, ndlr), c'est un de mes coéquipiers qui a gagné (John Degenkolb, ndlr). J'espère aussi faire quelque chose de beau la semaine prochaine. J'ai exploré le parcours de l'étape de pavés. Les premiers secteurs ne sont pas si difficiles, mais ça devient un peu plus compliqué dans le final. De manière générale, je pense que mes meilleures chances de gagner une étape se situent à l'occasion d'une échappée. Je me sens en forme et j'espère que ce sera suffisant pour aller chercher cette victoire d'étape, même si l'opposition sera forte, comme c'est toujours le cas dans le Tour", a conclu le vainqueur de Milan-Sanremo en 2021. (Belga)