DP World Tour - Thomas Pieters et Thomas Detry loupent leurs débuts à l'Open d'Irlande

Avec respectivement une 95e et une 115e place, Thomas Detry et Thomas Pieters ont loupé leurs débuts à l'Open d'Irlande de golf, jeudi sur le parcours Mount Juliet à Thomastown, Co Kilkenny.

Detry a rendu une carte de 72 (deux birdies, deux bogeys) dans ce tournoi du DP World Tour d'une doatation de 6 millions de dollars. Il pointe à 8 coups du leader le Néo-Zélandais Ryan Fox. Pieters, battu en barrage dimanche dernier au BMW Open, a signé un score de 73 (+1), marqué par un double-bogey et un bogey suivis par trois birdies et un bogey pour conclure le dernier trou.