"Il sera le joueur le mieux payé de Serie A": l'avocat de Romelu Lukaku se lâche sur le prêt du Diable Rouge

Romelu Lukaku est de retour à l'Inter Milan. Le Diable Rouge a signé un contrat d'un an et sera prêté au club italien, qui a accepté de payer un montant de 8 millions d'euros pour s'attacher ses services en prêt.

Un transfert qui n'a pas été négocié par un agent, mais par un avocat. En effet, le joueur belge a mandaté Sébastien Ledure, un avocat belge, pour conclure la transaction. Maintenant que tout est réglé, il a accepté de se confier dans les colonnes de La Dernière Heure. Il a ainsi mis fin aux rumeurs d'un salaire divisé par deux. Selon lui, Lukaku continue de s'y retrouver financièrement.

"J’ai lu qu’il a réduit son salaire d’un tiers ou de la moitié. C’est faux. Il sera le joueur le mieux payé de la Serie A. Les trois parties ont fait des concessions qui sont intelligentes. Le joueur a une partie de ce qu’on appelle des ‘variables’ ou des ‘incentives’ qui lui permet de s’y retrouver. Cette partie peut même être avantageuse pour lui. Mon job était d’obtenir les meilleures conditions possibles pour mon client, pas pour Chelsea ou l’Inter. C’est Romelu qui me paie, pas les clubs", a-t-il admis dans le journal francophone.

Les négociations, elles, ont duré quelques semaines. "C’est un secret de polichinelle qu’il n’était pas sur la même longueur d’onde que son entraîneur. Mais les négociations, elles, n’ont débuté qu’à la fin de la saison. J'ai fait quelques aller et retours en mai et juin entre Londres et Milan. Et le reste s’est fait par téléphone et visioconférence. C’était une négociation où il fallait avancer pas après pas et placer ses pions intelligemment. Il fallait y aller en sous-marin : en travaillant discrètement mais efficacement et en respectant les sensibilités de toutes les parties", a précisé Sébastien Ledure.

Le Diable Rouge va devoir retrouver Chelsea l'été prochain.