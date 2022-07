F1: Carlos Sainz a été le plus rapide de la 2e séance d'essais libres

(Belga) Après le Finlandais Valtteri Bottas (Alpha Romeo) dans la première séance, Carlos Sainz Jr (Ferrari) a signé le meilleur chrono de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, la 10e des 22 manches du championnat du monde, vendredi en fin d'après-midi, à Silverstone.

L'Espagnol a signé le temps de 1:28.942 sur les 5,891 km de la piste, et devancé de 163/1000e (1:29.105) Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique septuple champion du monde avait déjà réalisé le 2e temps sur piste humide lors de la première séance. Un autre Britannique Lando Norris a placé sa McLaren en troisième position à 176/1000e (1:29.118). Le champion du monde le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'est classé 4e à 207/1000e (1:29.149). Il a devancé le Monégasque Charles Leclerc et sa Ferrari, 5e meilleur temps à 462/1000e de son équipier (1:29.404). La 3e séance d'essais libres se déroulera samedi à partir de 13 heures (belges) et les qualifications à 16 heures. Le Grand Prix s'élancera dimanche à 16 heures pour 52 tours. (Belga)