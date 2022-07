Tour de France: un Belge surprend tous les favoris et revêt le maillot jaune

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la première étape du 109e Tour de France, vendredi à Copenhague. Il s'est montré le plus rapide du contre-la-montre de 13,2 km tracé dans les rues de la capitale danoise et disputé sous la pluie. Il a signé le temps de 15:17.76 à la moyenne de 51.778 km/h. Lampaert est le 57e Belge à endosser le maillot jaune et le premier depuis 2018 et Greg Van Avermaet. Le Flandrien est aussi le premier de nos compatriotes à remporter un chrono d'ouverture dans le Tour de France depuis 1983 et Eric Vanderaerden.

Profitant d'une météo un peu moins défavorable que les principaux favoris qui étaient tous partis avant lui, le vice-champion de Belgique de contre-la-montre, âgé de 31 ans, a devancé Wout van Aert (Jumbo-Visma) qui pensait pouvoir s'emparer du maillot jaune quand il avait devancé les autres favoris. Van Aert termine à 4.55 secondes (15:22.31) de Lampaert. L'autre surprise est venue de Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates). Le Slovène, vainqueur des deux précédentes éditions du Tour de France, a pris la 3e place à 7.03 secondes (15:24.79). Il a déjà marqué les esprits auprès de tous les autres candidats à la victoire sur les Champs Elysées le 24 juillet prochain.

L'Italien Stefano Ganna (INEOS-Grenadiers), le porteur du maillot arc-en-ciel de champion du monde du chrono, a dû se contenter de la 4e place à 10.22 secondes (15:27.98). Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a longtemps signé le meilleur temps en 15:30.62 jusqu'à l'arrivée de Ganna. Il se classe finalement 5e à 12.86 secondes.

Le premier grand favori pour le classement général à s'élancer le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), champion olympique dans cet exercice, a pris la 8e place à 15.41 secondes (15:33.17) juste derrière son équipier le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 2e du Tour 2021 et favori de l'immense foule présente. Il s'est classé 7e à 15.16 secondes (15.32.92) devancé d'un souffle de son compatriote, l'ancien champion du monde Mads Pedersen, 6e à 14.69 secondes (15.32.45). Du côté des Belges, derrière Lampaert et van Aert, le meilleur temps a été signé par Dylan Teuns (Trek-Segafredo) qui a pris la 10e place à 20.08 secondes (15.37.84) de Lampaert. Le Français Christophe Laporte, équipier de Wout van Aert, a lui réalisé le meilleur chrono intermédiaire après 6.6 km. Il a toutefois perdu toutes ses chances en chutant par la suite dans un virage. Samedi, la 2e étape, la première en ligne toujours disputée au Danemark, reliera Roskilde et Nyborg sur la distance de 202,5 km.