Eredivisie - Sans club après la fin de son aventure au Club de Bruges, Bas Dost rebondit au FC Utrecht

(Belga) Bas Dost va retrouver la D1 néerlandaise dix ans après son départ. L'attaquant, actif au Club de Bruges entre janvier 2021 et la fin de la défunte saison, a rejoint le FC Utrecht où il a signé pour une saison, a annoncé le pensionnaire d'Eredivisie vendredi soir.

Dost, 33 ans, a joué 57 matches pour les Gazelles en un an et demi, inscrivant 24 buts et délivrant 3 assists. Il a aidé le Club à la conquête de deux titres de champion de Belgique. Avant son séjour au Jan Breydel, l'attaquant avait joué pour les clubs allemands de Wolfsburg (2012-2016) et de l'Eintracht Francfort (2019-2021) ainsi que pour le Sporting Portugal (2016-2019). Passé professionnel au FC Emmen, il avait également porté les couleurs de l'Heracles Almelo (2008-2010) et de Heerenveen (2010-2012) avant de quitter le championnat néerlandais. International à 18 reprises avec les Pays-Bas, Dost compte la bagatelle de 257 buts en 507 matches officiels en carrière. (Belga)