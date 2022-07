Tour de France - Tadej Pogacar, 3e à Copenhague: "Tout est encore très serré"

(Belga) Tadej Pogacar (UAE Emirates) a réalisé une bonne opération vendredi à Copenhague dans le contre-la-montre d'ouverture du Tour de France 2022. Le Slovène a devancé tous ses rivaux pour la victoire finale à commencer par le Danois Jonas Vingegaard qui a concédé 7 secondes et son équipier slovène Primoz Roglic relégué à 8 secondes.

Troisième derrière les Belges Yves Lampaert et Wout van Aert, Tadej Pogacar a témoigné de sa belle forme. "Cela me fait plaisir d'être de retour sur le Tour", a déclaré le double vainqueur après son effort. "Je me sentais bien avant le départ et aussi pendant le contre-la-montre, j'ai immédiatement eu le bon feeling. C'était sympa de courir ici, c'était un beau contre-la-montre et je me sentais super bien." Sa troisième place a immédiatement valu au Slovène le maillot blanc du meilleur jeune. "C'était mon objectif aujourd'hui", a-t-il plaisanté, "non, c'est bien d'avoir un maillot tout de suite, mais le jaune est le grand objectif. Mais Paris est encore loin et il y a encore beaucoup de jours difficiles devant nous", a-t-il déclaré, rejetant le commentaire selon lequel il avait déjà donné le ton le premier jour et était le plus fort des favoris. "Tout est encore très serré. C'était une belle journée et c'est mon meilleur départ dans le Tour (Il avait fini 17e à Nice en 2020 et 6e à Landerneau en 2021, ndlr). Ce n'est certainement pas un signal pour mes rivaux. J'ai eu une bonne journée, j'ai pris le départ ici avec confiance et j'y suis juste allé. Maintenant, nous allons prendre les choses au jour le jour et nous verrons ce qui peut se passer dans les prochains jours." (Belga)