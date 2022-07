Wimbledon - Mertens, sans Goffin mais avec Clijsters : "Sa présence me donne clairement de la force"

(Belga) Elise Mertens (WTA 31) a pu compter sur un soutien de taille, vendredi, à Wimbledon pour battre l'Allemande Angelique Kerber (WTA 19) 6-4, 7-5 au troisième tour. En l'absence de son coach Simon Goffin, resté en Belgique en raison d'autres impératifs, la Limbourgeoise, 26 ans, avait ainsi dans son box une certaine Kim Clijsters pour l'encourager.

"Sa présence me donne clairement de la force", a-t-elle expliqué à la presse après sa victoire. "C'est une grande championne, une grande joueuse. J'ai le sentiment que lorsqu'elle est à mes côtés, lorsque je la vois, cela me donne vraiment de l'énergie et de la motivation pour encore mieux jouer. Et cela m'a indéniablement aidé aujourd'hui. Elle l'a également affrontée à plusieurs reprises dans sa carrière. Bref, quand elle est là, j'ai l'impression d'avoir une partie de sa force." C'est la dix-huitième fois d'affilée qu'Elise Mertens atteint le troisième tour ou mieux en Grand Chelem et la quatrième fois consécutive qu'elle se hisse en huitième de finale. "Je suis au courant, oui", a-t-elle poursuivi. "C'est une belle statistique, mais je veux faire mieux, évidemment. Cela donne également confiance au moment d'entamer un tournoi du Grand Chelem. Le gazon est toutefois une surface très particulière et j'essaie de m'adapter le mieux possible. Cette semaine, cela s'est très bien passé jusqu'ici." (Belga)