Alps Tour - Giovanni Tadiotto éliminé à l'Open des Hauts de France-Pas de Calais

(Belga) En bouclant le deuxième tour en 76 coups, Giovanni Tadiotto n'a pas franchi le cut de l'Open des Hauts de France-Pas de Calais de golf, comptant pour l'Alps Tour et doté de 40.000 euros, vendredi sur le parcours du AA Saint-Omer golf-club de Lumbres, en France.

Après un premier tour en 75 coups et une 52 place, le Bruxellois de 24 ans n'a pas progressé puisqu'il s'est retrouvé en 56e position. S'il a réussi deux birdies, il a aussi encaissé deux bogeys et deux double bogeys. Avec son total de 151 coups, 9 au-dessus du par, il s'est retrouvé à quatre coups du cut. Auteur d'un premier tour en 91 coups, l'amateur Adem Wahbi s'est retiré. En tête du classement, on retrouve un duo composé par le Néerlandais Davey Porsius et l'Italien Andrea Saracino. - Classement après le 2e tour: 1. Davey Porsius (P-B) 139=71-68 -3 . Andrea Saracino (Ita) 139=69-70 3. Manfredi Manica (Ita) 140=71-69, Gregorio De Leo (Ita) 140=71-69, Vince Van Veen (P-B) 140=70-70, Julien Sale (Fra) am. 140=69-71, Edouard Espana (Fra) 140=68-72 ... 56. Giovanni Tadiotto (Bel) 151=75-76; Adem Wahbi (Bel) am. abandon. (Belga)