NBA: le pivot des Bleus Rudy Gobert transféré d'Utah vers les Minnesota Timberwolves (presse)

Le pivot de l'équipe de France de basket vice-championne olympique l'an dernier Rudy Gobert va être transféré du Jazz d'Utah, où il évoluait depuis 2014, aux Minnesota Timberwolves, selon la presse américaine.

Désigné trois fois meilleur défenseur de NBA en 2018, 2019 et 2021, Gobert, 30 ans, a également été sélectionné trois fois pour le All Star Game de la ligue nord-américaine de basket.

Reconnu pour ses qualités défensives, il était une des pièces maîtresses de l'équipe de Salt Lake City avec l'arrière Donovan Mitchell, même si le Jazz n'est jamais parvenu à concrétiser en play-offs les espoirs placés en cette association.

Selon ESPN, le pivot de 2,16 m va être envoyé à Minnesota contre cinq joueurs (Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt et Leandro Bolmaro) et quatre choix de premier tour de draft dans les années à venir (2023, 2025, 2027 et 2029).

Il devrait former aux Timberwolves une paire redoutable dans la raquette aux côtés d'un autre intérieur de très haut niveau, Karl-Anthony Towns, qui a selon des informations de presse prolongé son bail de quatre ans dans le Minnesota pour 224 millions de dollars (près de 215 M EUR), et évoluer également avec le jeune arrière prometteur Anthony Edwards.

Meilleur rebondeur de la saison régulière l'an passé avec 14,7 prises par match en moyenne, "Gobzilla" a également inscrit 15,6 points par rencontre. Cinquièmes de la conférence Ouest avec 49 victoires et 33 défaites, les joueurs du Jazz ont été éliminés dès le premier tour des play-offs par Dallas.

En décembre 2020, Gobert avait signé avec Utah un contrat qui était alors un des plus gros jamais paraphés en NBA, de 205 millions de dollars (plus de 195 M EUR) sur 5 ans. Avec les Bleus, il compte 74 sélections depuis 2012.

Au cours de cette première journée complète du mercato estival en NBA, qui pourrait être marqué par le retentissant transfert de la superstar Kevin Durant, qui a demandé à quitter Brooklyn, d'autres mouvements ou prolongations ont été annoncés --dans la presse ou par des agents et non par les franchises elles-mêmes, les contrats ne pouvant officiellement pas être signés avant mercredi.

Parmi les plus notables, le nouveau contrat avec les Bulls de Zach LaVine, un des agents libres les plus convoités, qui va finalement rester à Chicago pour cinq ans et 215 millions de dollars (plus de 206 M EUR), l'arrivée de l'ex-meneur de Washington et de Houston John Wall aux Clippers de Los Angeles pour deux saisons, ou encore la prolongation du pivot bosnien Jusuf Nurkic avec les Trail Blazers de Portland pour quatre ans et 70 millions de dollars (environ 67 M EUR).