Wimbledon - Venus Williams réussi son retour à la compétition en double mixte

(Belga) Venus Williams a effectué son retour à la compétition vendredi après presque une année d'absence. L'Américaine s'est qualifiée pour le 2e tour du double mixte au tournoi de Wimbledon.

Associée au Britannique Jamie Murray, l'ancienne N.1 mondiale âgée de 42 ans s'est imposée en trois sets 6-3, 6-7 (3/7) et 6-3 face au Néo-Zélandais Michael Venus et la Polonaise Alicja Rosolska après 2h18 de match. La soeur aînée de Serena n'avait plus joué depuis août 2021. Elle compte 7 titres du Grand Chelem en simple, quatorze en double et et deuxc en double mixte. (Belga)