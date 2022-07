Coupe du monde dames de hockey - L'Espagne ouvre la compétition par une large victoire

(Belga) L'Espagne a remporté le match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de hockey qui se joue en Espagne et aux Pays-Bas jusqu'au 17 juillet. Les Espagnoles (FIH 7) ont dominé les Canadiennes (FIH 14) 4-1 (mi-temps 4-0), vendredi soir à Terrassa. Ce match comptait pour le groupe C. L'Argentine (FIH 2) et la Corée du Sud (FIH 11) sont les deux autres équipes qui évoluent dans ce groupe.

La Red Panthers belges, 5e mondiales, évolueront dans le groupe D et débuteront dimanche (15h00) contre l'Afrique du Sud (FIH 15) avant de défier l'Australie (FIH 3) mardi (21h30) et de conclure la phase de poules face au Japon (FIH 10) mercredi (18h00) . Les Red Panthers, médaillées de bronze au dernier Euro 2021, devront terminer à la première place de leur poule pour se qualifier directement pour les quarts de finale et ainsi éviter les cross-overs, réservés aux 2e et 3e des groupes. Le 2e du groupe D affrontera le 3e du groupe A, composé des Pays-Bas, tenants du titre et premiers au ranking FIH, de l'Allemagne (FIH 6), de l'Irlande (FIH 12) et du Chili (FIH 17). Le 3e du groupe D jouera contre le 2e du groupe A. Les rencontres seront disputées au Wagener Stadion d'Amstelveen, dans la banlieue d'Amsterdam. (Belga)