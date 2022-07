Ligue des Nations - Belgique battue par les Pays-Bas

(Belga) La Belgique (FIVB 13) a été battue par les Pays-Bas (FIVB 10) dans son onzième match de la Ligue des Nations de volley féminin, vendredi à Calgary au Canada.

Les Yellow Tigers se sont inclinées 1 set à 3 (25-21, 24-26, 20-25 et 21-25). Les Yellow Tigers avaient déjà perdu leurs deux premiers duels de la troisième semaine de compétition contre les Etats-Unis (FIVB 1) 3-0 et l'Allemagne (FIVB 11) 3-1. Les Belges boucleront leur 3e semaine face au Japon (FIVB 6), deuxième du classement de la Ligue des Nations, dimanche à 19h00 (belge). Au classement, la Belgique occupe désormais la 15e place, sur seize, après onze matchs, avec son bilan de trois victoires et huit défaites. Les huit premières équipes de la phase classique se qualifieront pour la phase finale, qui se tiendra à Ankara du 13 au 17 juillet. Les Yellow Tigers préparent le championnat du monde aux Pays-Bas et en Pologne (23 septembre-15 octobre). Les volleyeuses belges participent à la Ligue des Nations pour la quatrième fois consécutive. En 2018, elles ont terminé treizième, en 2019 septième et l'année dernière neuvième. Ils n'ont pas encore réussi à atteindre la phase finale. (Belga)