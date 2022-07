Le mercato EN DIRECT: Manchester City est sur le point de vendre un de ses meilleurs joueurs à un concurrent direct

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Ce 2 juillet devrait être le jour de l'officialisation de Divock Origi à l'AC Milan. Le Diable Rouge va rejoindre le club lombard, c'est une certitude, mais son contrat avec Liverpool tenait jusqu'au 30 juin. Depuis hier minuit, Origi est un joueur libre et Milan a donc tout le loisir de l'annoncer.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Frenckie de Jong va bel et bien quitter le FC Barcelone et rejoindre Manchester United. L'accord est "plus que conclu depuis lundi", annonce Fabrizio Romano. Quelques détails restent à négocier avant que le Néerlandais ne deviennent un Red Devil.

L'Inter Milan a officialisé l'arrivé d'Henrikh Mkhitaryan. L'Arménien rejoint l'Inter gratuitement après que son contrat a pris fin avec l'AS Rome où il jouait depuis deux ans.

L'AC Milan a annoncé vendredi le transfert à titre définitif d'Alessandro Florenzi de l'AS Rome. Le défenseur, 31 ans, a signé un bail jusqu'en 2025 avec le club champion d'Italie. La saison dernière, Florenzi est arrivé en prêt à l'AC Milan avec une option d'achat s'élevant à 4,5 millions. Selon les médias transalpins, les Rossoneri auraient déboursé un montant de 2,5 millions, pouvant atteindre les 2,8 millions avec les bonus.

Manchester City tient sa nouvelle recrue, Kalvin Phillips va rejoindre les Skyblues en provenance de Leeds United. Le club de Kevin De Bruyne va débourser 7 millions d'euros pour s'attacher ses services.

En parlant de Manchester City, Raheem Sterling se rapproche de Chelsea. Les Blues ont un contact direct avec les champions en titre. Le transfert devrait se concrétiser dans les jours à venir.

Le FC Barcelone se sépare de deux joueurs. Luuk de Jong et Adama Traoré ont rejoint le club catalan sous forme de prêt. Ils retournent chacun dans leur club respectif, annonce le Barça dans un communiqué. de Jong, qui appartenait au FC Séville, quitte définitivement l'Espagne et signe au PSV Eindhoven.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Vakoun Bayo quitte le Sporting Charleroi pour Watford, ont annoncé les deux clubs samedi. L'attaquant ivoirien a signé un contrat de cinq ans avec le club anglais. Bayo évoluait à Charleroi depuis janvier. Il était arrivé en prêt avec option d'achat en provenance de La Gantoise. Après 11 buts en 16 rencontres, Charleroi avait levé l'option d'achat pour le recruter à titre définitif. L'Ivoirien, 25 ans, poursuivra à présent sa carrière en Championship, la D2 anglaise.