Déjà qualifiés pour le 2e tour, les Lions terminent le 1er tour qualificatif en Serbie

(Belga) Assurés de leur place au second tour qualificatif, les Belgian Lions (FIBA 37) terminent la première phase des qualifications à la Coupe du monde de basket 2023 par un déplacement en Serbie, sixième nation mondiale, dimanche (21h00), à Nis. Un match important dans l'optique du tour suivant.

Grâce au large succès (102-59) sur la Slovaquie, jeudi, les hommes de Dario Gjergja ont validé leur place dans le top-3 du groupe A, qui donne accès au deuxième et dernier tour qualificatif. La Belgique (8 points) occupe la deuxième place, derrière la Lettonie (9 points) et devant la Serbie (8 points) alors que la Slovaquie (5 points) est éliminée. Le second tour, disputé en trois fenêtres entre août et février 2023, réunira vingt-quatre équipes, réparties en quatre groupes de six. Les Belgian Lions figureront dans le groupe I, en compagnie de la Lettonie et de la Serbie ainsi que des trois équipes du groupe B, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Les trois premiers de chaque groupe décrocheront leur ticket pour la Coupe du monde, organisée du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Les Belges n'affronteront plus la Lettonie et la Serbie, mais conserveront les résultats obtenus lors du premier tour contre ces deux équipes. Le match de dimanche revêt dès lors une importance en vue du second tour. A l'aller, les Lions s'étaient offert une victoire de prestige 73-69 face aux Serbes, alors qu'ils ont été battus deux fois par les Lettons. (Belga)