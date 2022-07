"C'est un moment historique": la Serie A nomme sa première femme arbitre

Le championnat italien va accueillir sa première femme arbitre la saison prochaine. Maria Sole Ferrieri Caputi était déjà devenue la première femme à arbitrer une équipe masculine de première division, lors du match Cagliari-Cittadella en Coupe d'Italie, la saison dernière.

À 31 ans, l'arbitre va découvrir le plus haut niveau du football de son pays. Elle évoluait jusque-là dans les divisions inférieures.

"C'est un très beau moment et une grande satisfaction et c'est aussi triste de penser que quelqu'un devrait être étonné par la présence d'une femme", a déclaré Alfredo Trentalange, président de l'instance dirigeante des arbitres en Italie. Il ajoute que "c'est un moment historique, mais la promotion est une promotion qui vient du mérite et non du privilège."