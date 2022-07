Andy Goram, ancien gardien des Rangers, est décédé à l'âge de 58 ans

(Belga) Andy Goram, ancien gardien de l'Écosse et des Rangers, est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer. Les Rangers ont annoncé cette triste nouvelle samedi sur leur site.

Goram a défendu à 260 reprises les buts des 'Gers' entre 1991 et 1998, remportant cinq titres de champion, trois Coupes d'Écosse et deux Coupes de la Ligue. En 1999, il avait été élu Meilleur gardien de l'histoire des Rangers lors d'un sondage auprès des supporters, rappelle le club. Avant d'arriver aux Rangers, Goram avait évolué à Oldham Athletic, en Angleterre, et à Hibernian. Après avoir quitté Ibrox Park, il avait principalement joué à Motherwell (1998-2001), effectuant un bref passage à Manchester United en 2001 pour remplacer Fabien Barthez, blessé. Il avait alors disputé deux rencontres avec les 'Red Devils'. Gardien de l'Écosse à 43 reprises, Goram avait participé à l'Euro 1992 et à l'Euro 1996. Fin mai, il avait révélé être atteint d'un cancer en phase terminale.