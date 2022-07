Il n'a pas encore joué un seul match: la nouvelle recrue d'Arsenal est déjà blessée

Fabio Vieira a rejoint Arsenal en provenance de Porto lors de ce mercato estival. Les Gunners ont dû débourser 34 millions de livres sterling pour acquérir le joueur de 22 ans.

Mais alors qu'il vient à peine d'arriver dans son nouveau club, il semble que le Portugais soit déjà blessé.

C'est sur une photo postée sur Instagram et relayée par The Sun que l'on peut voir Vieira poser avec un fan. Mais lorsqu'on regarde le pied du joueur, on s'aperçoit qu'il est dans une atèle.

D'après les rumeurs de la presse anglaise, la blessure ne serait pas grave. Il n'empêche que Vieira va devoir vite se remettre sur pied pour pouvoir participer à la tournée de pré-saison de son équipe qui s'envolera pour les Etats-Unis.