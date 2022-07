Tamara Korpatsch contaminée au coronavirus

(Belga) Sortie au premier tour à Wimbledon par la Britannique Heather Watson (WTA 121), l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 110) a été testée positive au coronavirus après son élimination et devra rester en quarantaine.

"J'ai une forte fièvre, un costaud mal de gorge et le pire mal de tête que j'ai jamais eu", a annoncé via Instagram Korpatsch, qui a déjà confirmé son absence au tournoi de Contrexéville programmé à partir de lundi. L'Allemande n'est cependant pas la seule victime du Covid-19 : les anciens finalistes Matteo Berrettini (ATP 11) et Marin Cilic (ATP 17) ont été contrôlés positifs avant le début du tournoi et ont été contraints de déclarer forfait. L'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 19) a subi le même sort au deuxième tour. Pour l'instant, il n'y a pas de mesures restrictives spéciales mises en place à Wimbledon.