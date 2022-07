Carlos Sainz signe la première pole de sa carrière lors des qualifications du GP

(Belga) Carlos Sainz (Ferrari) a signé la première pole position de sa carrière lors des qualifications du GP de Grande-Bretagne, 10e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi à Silverstone. L'Espagnol a devancé le champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull). La deuxième ligne sera occupée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull).

Sainz, 27 ans, a réalisé la première pole position de sa carrière à l'occasion de son 150e Grand Prix. Lors d'une Q3 marquée par les précipitations et d'inhérentes spéculations météorologiques, le Madrilène a été capable de dompter les éléments, devançant Verstappen de 72/1000es. "Je ne pensais pas signer un tour spécial mais finalement c'est la pole position. Je suis un peu surpris", a dit Sainz, toujours en quête d'une première victoire dans la catégorie reine. Coqueluches du public local, Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) occuperont la 3e ligne, distancés respectivement de 1.012 et 1.101 par le poleman. Suivent Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Nicholas Latifi (Williams), les autres pilotes ayant participé à la Q3. En début de qualifs, la Q1 n'a pas réservée de surprises avec les éliminations d'Alexander Albon (Williams), des deux pilotes Haas Kevin Magnussen et Mick Schumacher ainsi que Sebastien Vettel et Lance Stroll, le duo Aston Martin. La Q2, sous une pluie qui s'est intensifiée, a été fatale à Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 16h belges. Verstappen mène le championnat avec 46 points d'avance sur Perez et 49 sur Leclerc.