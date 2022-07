Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United, selon un média anglais

Alors que les tabloïds anglais relayaient des rumeurs sur un éventuel départ de Cristiano Ronaldo, c'est le très sérieux Times qui annonce ce samedi que le quintuple Ballon d'Or pourrait quitter son club.

"Cristiano Ronaldo dit à Manchester United : Il est temps pour moi de partir", titre le Times ce samedi. Arrivé cette saison, Ronaldo pourrait déjà quitter ManU. La raison ? La Ligue des Champions.

CR7 a disputé 19 saisons de C1 consécutives durant lesquelles il a écrit sa légende en devenant le meilleur buteur (140), passeur (42) et joueur le plus capé de la compétition (183).

La Ligue des Champions, c'est le jardin de Ronaldo et il compte bien en profiter le plus possible. À 37 ans, la fin de carrière se rapproche pour le Lusitanien.

Le problème, c'est que Manchester United disputera l'Europa League la saison prochaine. Les Red Devils ont échoué à se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant 6e de leur championnat.

Vers un départ inédit ?

Alors, pour s'assurer de continuer d'améliorer ses records, Cristiano aurait demandé à son club de le laisser partir, si un offre acceptable arrivait pour lui.

En ce sens, Jorge Mendes, l'agent historique du Portugais, a rencontré le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly.

Partira ou partira pas ? La question risque d'alimenter les rumeurs pour les semaines à venir. Le mercato ne fait que commencer.